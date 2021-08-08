2021/08/08 | 10:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد موظف كبير في الاتحاد الأوروبي، أن ايران مستعدة لمواصلة المفاوضات حول الاتفاق النووي، لافتاً إلى أن المحادثات يمكن أن تستأنف في فيينا مطلع أيلول.

وحضر مفاوض الاتحاد الأوروبي المكلف بالملف النووي الإيراني، الإسباني انريكي مورا حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي في طهران.

وقال الموظف الكبير أن مورا طلب مناقشة خطة العمل الشاملة المشتركة، مشيراً الى ان الايرانيين أبلغوه نيتهم استئناف المباحثات في فيينا في أقرب وقت واستعدادهم للعودة إلى فيينا، لكنهم لا يريدون النقاش لمجرد النقاش إنهم يريدون اتفاقا ناجحاً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الأوروبي: محادثات فيينا يمكن أن تستأنف في ايلول) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الأوروبي: محادثات فيينا يمكن أن تستأنف في ايلول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).