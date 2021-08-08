2021/08/08 | 10:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

سجلت اسعار صرف الدولار، الاحد، ارتفاعا طفيفا في البورصة الرئيسة والاسواق المحلية، بالعاصمة بغداد.

وسجلت بورصة الكفاح المركزية ببغداد، 147950 دينارا، مقابل كل ورقة فئة 100 دولار”.

فيما شهدت اسعار بيع وشراء الدولار في شركات الصرافة والاسواق المحلية بالعاصمة بغداد، استقرارا نسبيا، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار، لكل ورقة فئة 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 147500 دينار، مقابل كل ورقة فئة 100 دولار.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع أسعار صرف الدولار في بورصات بغداد) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع أسعار صرف الدولار في بورصات بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).