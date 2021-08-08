الادارة الامريكية للطاقة تعلن تراجع صادرات النفط العراقي لأمريكا خلال الاسبوع الماضي

2021/08/08 | 10:53 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع صادرات العراقية النفطية لأمريكا بمقدار 63 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي.وذكرت الإدارة في تقرير لها، اأن “متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسع دول بلغت 5.588 ملايين برميل … Readmore

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