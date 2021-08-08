استشهاد جندي عراقي وإصابة اخر بهجوم لداعش في النباعي

2021/08/08 | 10:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الأحد، باستشهاد جندي عراقي واصابة آخر بهجوم لعناصر من تنظيم داعش على الجيش العراقي شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن الهجوم تم بأسلحة قنص، تعرضت لنقطة مرابطة عسكرية في منطقة النباعي في قضاء الطارمية، شمال بغداد.

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