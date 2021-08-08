الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا من كورونا

2021/08/08 | 10:59 - المصدر: قناة التغيير

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أفادت جامعة جونز هوبكنز الأميركية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من مئتين واثنين مليون ومئتين ألف إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات إلى نحو خمسة ملايين وفاة.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس تلتها البرازيل ومن ثم الهند.



وفي المرتبة الرابعة حلت المكسيك، تليها بيرو ومن ثم روسيا وبريطانيا وإيطاليا وكولومبيا وفرنسا.

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