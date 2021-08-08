الولايات المتحدة تسجّل 124928 إصابة جديدة و 630 وفاة بفيروس كورونا

2021/08/08 | 10:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةسجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 124,928 إصابة ‏جديدة و 630 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن إجمالي عدد ‏‏‏الإصابات في البلاد بلغ 35,665,877 ، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 614,291.‏

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