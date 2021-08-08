مفوضية الانتخابات تعد تقريراً للبرلمان

2021/08/08 | 10:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادعملت مفوّضية الانتخابات على إعداد تقرير فصلي للمدة من (1/4 لغاية 30/6/2021 ) يُقدّم إلى مجلس النوّاب العراقي، يضمّ خلاصة أنشطة المؤسّسة واستعداداتها المتعلّقة بالعملية الانتخابية المقبلة بجميع محاورها القانونية والفنية والإدارية والمالية، فضلًا عن أنشطة مكاتب إقليم كردستان التابعة لها.فقد فتحت مفوّضية الانتخابات باب التقديم لوظيفة (مدخل بيانات) للعمل على تبويب نتائج …

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