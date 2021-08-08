العراق يتصدر الدول المنتجة للنفط في صادراته إلى الهند

2021/08/08 | 10:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادصدر العراق لائحة الدول المنتجة للنفط في صادراته النفطية الى الهند وفقا لبيانات صادرة عن مؤشر فورتكسا لتتبع السفن.وأظهرت بيانات فورتكسا أن “64% من واردات الهند من النفط الخام البالغة 3.27 مليون برميل يوميًا لشهر يوليو/تموز، ما يعادل 2.1 مليون برميل يوميا جاءت من الشرق الأوسط”، مبينة أن “هذه الواردات انخفضت عن الشهر …

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