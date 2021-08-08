الكاظمي يوجه دعوة إلى الرئيس التركي لحضور “قمة بغداد”

2021/08/08 | 10:59 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، أن الوزير فؤاد حسين سلم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لحضور اجتماع قادة دول الجوار.وذكر بيان لوزارة الخارجية، أنّ “الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استقبل وزير الخارجيّة فؤاد حسين”.وأضاف أنّ “حسين سَلّم الرئيس التركي رسالة دعوة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لحضور اجتماع القمة المزمع انعقادها في بغداد نهاية الشهر الجاري على مستوى القادة لدول جوار العراق”.وأشارت إلى أنّ “اللقاء شهد بحث مجموعة قضايا تتصل بالعلاقات الثنائيّة والوضع في المنطقة”.

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