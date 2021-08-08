لجنة نيابية تحدد اوجه انفاق الفائض من الايرادات النفطية

2021/08/08 | 11:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشفت اللجنة المالية النيابية، عن خارطة صرف الفروقات المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار بيع النفط، مشيرة إلى عدم وجود موازنة تكميلية في مجلس النواب.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر، في تصريح أوردته "المدى" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "فروقات أسعار برميل النفط عن موازنة 2021 التي حددته بـ 45 دولاراً، تذهب إلى اربعة أبواب".

وأضاف أن "احدى هذه الأبواب هي سد العجز الحقيقي في الموازنة المالية للعام الجاري".

وأكمل أن "الباب الآخر الذي تذهب إليه هذه الفروقات هو تعزيز الاحتياطي النقدي في البنك المركزي، في حين يتضمن الباب الآخر سداد الديوان التي تقع على عاتق العراق واخيراً يذهب جزء من هذه الفروقات لسداد نقص السيولة".

وبشأن وجود موازنة مالية تكميلية، أشار كوجر، إلى أن "البرلمان لم يتسلم لغاية الان أي مشروع قانون يخص الموازنة التكميلية".

وتابع "هناك عوامل عديدة من اجل تقديم موازنة تكميلية، أبرزها إذا وجدت فوارق كبيرة بين الموارد المقدرة في الموازنة والموازنة الحقيقية وهذا غير موجود".

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