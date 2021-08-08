الكاظمي يبعث دعوة رسمية إلى أردوغان لحضور

2021/08/08 | 11:05 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعقد القمة نهاية هذا الشهر (Getty)

الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت وزارة الخارجية، الأحد، تسليم دعوة رسمية إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحضور اجتماع قادة دول الجوار في بغداد، نهاية شهر آب/أغسطس.

وذكرت الوزارة في بيان، 8 آب/أغسطس، أنّ "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استقبل وزير الخارجيّة فؤاد حسين، وبحثا مجموعة قضايا تتصل بالعلاقات الثنائيّة والوضع في المنطقة".

وأضاف البيان، أنّ "حسين سَلّم الرئيس التركي رسالة دعوة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لحضور اجتماع القمة المزمع انعقادها في بغداد نهاية الشهر الجاري على مستوى القادة لدول جوار العراق".

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