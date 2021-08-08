2021/08/08 | 11:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الولايات المتحدة السبت أن الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في نيكاراغوا “فقدت كل صدقية” واتهمت الرئيس دانيال أورتيغا بشن حملة قمع لسحق المعارضة، بعد إقصاء أكبر حزب معارض من المشاركة في الاقتراع.صرح وزير الخارجية الأميركي … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تعتبر أن انتخابات نيكاراغوا “لا تتمتع بالصدقية” بعد استبعاد أكبر حزب معارض) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تعتبر أن انتخابات نيكاراغوا “لا تتمتع بالصدقية” بعد استبعاد أكبر حزب معارض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).