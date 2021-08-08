مسؤول يوناني: نهايتنا اقتربت

2021/08/08 | 11:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استيقظ المواطنون في اليونان اليوم الأحد على يوم اخر يشبه الجحيم على الأرض في بعض المناطق، وذلك في ظل استمرار حرائق الغابات في أنحاء البلاد.

وقال عمدة مدينة استيايا جيانيس كوتزياس لشبكة سكاي اليونانية: “نحن بمفردنا.



نهايتنا اقتربت”.

وشهدت المدينة الواقعة شمال جزيرة وابية، ثاني أكبر الجزر اليونانية، بعض من أسوأ الحرائق هذا الموسم.

وكان الوضع أفضل بصورة طفيفة في شبه جزيرة بيلوبونيز، حيث اندلع حريق في جنوب بلدة ميجالوبولي وحريق أخر في الجزء الغربي لشبه الجزيرة يتحرك إلى الداخل في المنطقة كثيفة الغابات بالقرب من اولمبيا.

ويطالب العمدة مزيد من الدعم الجوي لمكافحة الحرائق، وانتقد قرارات إبقاء طائرات الاطفاء بالقرب من أثينا، مما سمح بخروج الحرائق عن السيطرة في مناطق أخرى بالبلاد.

ووردت تقارير تفيد باستقرار الوضع شمال أثينا اليوم، حيث تمكن رجال الاطفاء من إخماد بعض من الحرائق الأصغر، وفقاً لما قاله مسؤول للشبكة الحكومية.

وقد اجتذبت الحرائق اهتماماً عالمياً، ودفعت دول في أوروبا والشرق الأوسط لارسال فرق إطفاء للمساعدة.

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