تعرف إلى الرجل الذي يمتلك واحدة من أندر الدبابيس الأولمبية بالعالم

2021/08/08 | 11:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حتى مع منع المتفرجين من المشاركة في أولمبياد طوكيو، يحاول هواة جمع الدبابيس والتجارة بها الحفاظ على هذا التقليد القديم

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