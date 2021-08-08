2021/08/08 | 11:18 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الأحد، ارتفاعا في الأسواق المحلية.وسجَّلت أسعار بيع الدولار 148.500 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.750 ديناراً لكل 100 دولار.وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية […]

ظهرت المقالة هذا اليوم..



ارتفاع اسعار صرف الدولار في السوق المحلية أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هذا اليوم.. ارتفاع اسعار صرف الدولار في السوق المحلية) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هذا اليوم.. ارتفاع اسعار صرف الدولار في السوق المحلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).