كتلة سياسية تحذر من فواجع جديدة على خلفية قرار لمجلس الوزراء

2021/08/08 | 11:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، الاحد، إعادة المستشفيات الكرفانية للخدمة، داعيا الى تهيئة أماكن بديلة لها باستثمار البنايات الشاغرة.

وذكر العقابي في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (8 آب 2021)، ان "مجلس الوزراء اعلن العام الماضي مع بداية انتشار جائحة كورونا إنشاء مستشفيات كرفانية سريعة التنفيذ لاحتواء أعداد المصابين، واشترط ان تكون مؤمنة لمواد ضد الحريق، وتم ذلك فعلا".

واضاف البيان، انه "في الواقع لم تكن مؤمنة وقد فجع العراقيون باستشهاد وجرح المئات في فاجعتي(مستشفى ابن الخطيب)في بغداد و(مستشفى الحسين ع) في ذي قار بعد احتراقهما نتيجة لعدم توفر شروط السلامة والأمان في هذه المستشفيات".

واوضح، انه "على إثر ذلك قررت وزارة الصحة إغلاق مستشفيات العزل الكرفانية ، وقد فوجئنا بالقرار الأخير لمجلس الوزراء الذي أوصى بإعادة تلك المستشفيات للخدمة بعد تأمينها ضد الحرائق، فهل لدينا المزيد من الأرواح الرخيصة لنكرر مأساة (مستشفى ابن الخطيب) و(مستشفى الحسين ع) مرة أخرى؟ ، وهل يعقل أن تعالج الامور بهذه الطريقة وان يعاد ارتكاب الخطأ نفسه من جديد وتعريض أرواح الناس للخطر بهذه السهولة؟! ".

واشار البيان، الى "اننا نسجل رفضنا القاطع لإعادة مستشفيات العزل الكرفانية للخدمة ونقترح تهيئة أماكن بديلة لها باستثمار البنايات الشاغرة - وهي بالعشرات- بعد إعادة تأهيلها بشكل سريع وبكلفة واطئة واستخدامها كأماكن لرعاية المصابين"، مبينا انه "نستثمر الفرصة لحث الحكومة على الإسراع بافتتاح المستشفيات التي تأخر افتتاحها في عدد من المحافظات منذ عدة سنوات رغم وصولها الى مراحل متقدمة من نسب الانجاز أو اشغالها جزئيا بصورة مؤقتة لايواء المصابين".

N.A

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