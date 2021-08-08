2021/08/08 | 11:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-أربيل

كشف مصدر في حكومة إقليم كردستان، اليوم الأحد، عن موعد وصول الدفعة الجديدة من السلفة التي خصصتها الحكومة الاتحادية لإقليم كردستان.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "بغداد أبلغت حكومة كردستان باستمرار إرسال مبلغ 200 مليار دينار كسلفة مخصصة لرواتب الموظفين".

وأضاف أنه "على الأغلب فأن منتصف الأسبوع الحالي سيصل إشعارا من وزارة المالية الاتحادية للبنك المركزي فرع أربيل، يتم إيداع فيه مبلغ 200 مليار تخصص لرواتب الموظفين لشهر آب".

وبين أن "هناك اتصالات ومباحثات من آجل إرسال مبالغ الشهور الماضية، كون قرار مجلس الوزراء الاتحادي نص على تخصيص مبلغ 200 مليار بآثر رجعي منذ مطلع العام الحالي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد ترسل مبالغ جديدة لكردستان.. هذه تفاصيلها!) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد ترسل مبالغ جديدة لكردستان.. هذه تفاصيلها!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).