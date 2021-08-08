بالوثيقة.. كركوك تقلص ساعات الدوام الرسمي لمدة 10 أيام

2021/08/08 | 11:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – كركوكقررت محافظة كركوك، اليوم الاحد، تقليص ساعات الدوام الرسمي للموظفين لمدة 10 أيام.وجاء في وثيقة تحميل توقيع محافظ كركوك راكان سعيد علي، تلقت (بغداد اليوم) نسخة منها انه "بالنظر للظروف الجوية الحالية وارتفاع درجات الحرارة فوق المعدلات الطبيعية تقرر: تقليص ساعات الدوام الرسمي لغاية الساعة (1) ظهراً اعتباراً من 2021/8/8 ولغاية 2021/8/19".

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