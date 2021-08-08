مفوضية الانتخابات تؤكد اهمية المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية المقبلة

2021/08/08 | 11:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكدت مفوضية الانتخابات اهمية المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.واعربت المفوضية في كلمتها الاسبوعية عن املها من وسائل الإعلام كافّة ومنظّمات المجتمع المدني والمهتمين بالشأن الانتخابي العمل على رفع المستوى التوعوي للمجتمع بأهمية المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، لما له من أثر إيجابي في عملية التداول السلمي للسلطة وتحقيق الأمن والاستقرار في بلدنا الحبيب.واضافت : ان المفوضية عملت وانسجامًا مع مبدأ الشفافية في أداء المهام، على إعداد تقرير فصلي للمدة من / 1/4 لغاية 30/6/2021 / يتم تقديمه إلى مجلس النوّاب يضمّ خلاصة أنشطة المؤسّسة واستعداداتها المتعلّقة بالعملية الانتخابية المقبلة بجميع محاورها القانونية والفنية والإدارية والمالية، فضلًا عن أنشطة مكاتب إقليم كردستان التابعة لها.واشارت مفوّضية الانتخابات الى انها : فتحت باب التقديم لوظيفة / مدخل بيانات/ للعمل على تبويب نتائج الاقتراع وإدخالها، ومن ثَمَّ تدريبهم وتهيئتهم للقيام بمهمّة إدخال استمارات نتائج العدّ والفرز اليدوي، وأيضاً تحميل بيانات عصا الذاكرة (USD).وتضمّنت شروط تعيينهم / حسب المفوضية / أن يكون المتقدّم حاصلًا على شهادة الإعدادية في الأقل، ولديه خبرة في استخدام الحاسوب والعمل على برامج الطباعة، وأن يكون مستقلًا وغير تابع لأيّة جهة سياسية، إذ ستتمّ عملية إدخال البيانات من خلال شعبة إدارة النتائج وتبويبها المعروفة سابقًا بـ ( مركز إدخال البيانات) التابعة لدائرة العمليات، وهي الشعبة المعنيّة بتسلّم النتائج الإلكترونية في يوم الاقتراع عن طريق الوسط الناقل الـ ( VSAD ) وعصا الذاكرة ( USD )؛ لغرض إجراء عملية المطابقة بين هذه البيانات خلال مدة (24) ساعة بعد انتهاء عملية الاقتراع كما نصّت المادّة (38) من قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020، وكذلك تسلّم نتائج استمارات العد والفرز اليدوي من المحطّات التي ستتمّ إعادة فرزها يدويًا في حال وجود اختلاف بنسبة 5% بين العدّ والفرز اليدوي والإلكتروني استنادًا إلى المادّة المذكورة آنفًا.ومن أجل تبسيط الإجراءات للراغبين بالتقديم على وظيفة (موظّف اقتراع)، نبهت المفوضية الى انها : عملت في هذا الجانب على تمديد عملية التقديم لمدّة أخرى أمدها سبعة أيّام ابتداءً من (2) آب ولغاية (8) آب من العام الحالي2021، كما قامت بتشكيل فرق عمل من مكاتب المحافظات الانتخابية تتولّى مهمّة زيارة دوائر الدولة ومؤسّساتها في جميع أرجاء العراق لتلقي الطلبات من الراغبين بالعمل بشكل مباشر.وتتلقّى مفوّضية الانتخابات شكاوى المتقدّمين للعمل بوظيفة (موظّف اقتراع) ممّن لم يسلّموا استماراتهم إلى مراكز التسجيل، وذلك عبر نافذة الشكاوى الموجودة في الموقع الإلكتروني الرسمي للمفوّضية / www.ihec.iq/ شريطة أن يلتزم المشتكي بإرفاق الشكوى مع الاستمارة التي توضّح أسباب عدم تسلّمها".ونوهت الى : استمرارها بالعمل على حجب البطاقات الإلكترونية (القصيرة الأمد) لعامي 2015 - 2016 من سجل الناخبين؛ لضمان عدم استخدامها في يوم الاقتراع، والعمل جارٍ مع الشركة الفاحصة لفحص البرامجيات والسيرفرات والوسط الناقل، وأيضاً مع شركة / ميرو/المصنّعة للأجهزة الانتخابية؛ لبحث آلية تطوير البرامجيات استعدادًا لإجراء عملية المحاكاة الثانية التي من المقرّر إجراؤها في منتصف شهر آب الحالي.و عقدت لجنة تمكين المرأة في المفوّضية العليا المستقلّة للانتخابات اجتماعها الدوري برئاسة الدكتورة (أحلام الجابري) عضو مجلس المفوّضين ورئيسة اللجنة العليا لدعم مشاركة المرأة في الانتخابات، لمناقشة الآليات التي من شأنها فسح المجال للمشاركة الفاعلة للمرأة في الانتخابات المقبلة./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفوضية الانتخابات تؤكد اهمية المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية المقبلة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفوضية الانتخابات تؤكد اهمية المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).