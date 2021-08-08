الجربا يستبعد اجراء الانتخابات خلال العام الحالي

2021/08/08 | 11:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / استبعد عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى احمد مدلول الجربا اجراء الانتخابات خلال العام الحالي.وقال في بيان ان : الامم المتحدة والمجتمع الدولي والحكومة العراقية ومفوضية الانتخابات وكل الكتل السياسية اتفقوا على اجراءالانتخابات بتاريخ 10 /10/ 2021 .وعبر عن تمنياته بان تجرى الانتخابات بموعدها المعلن لكنه يعتقد ان الانتخابات البرلمانية لن تجري خلال سنة 2021./انتهى3

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