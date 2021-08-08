استهداف ناشط عراقي خلال تظاهرات بمحافظة واسط

2021/08/08 | 11:30 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب الناشط العراقي قاسم بهلول التميمي بجروح خطيرة إثر استهداف مسلحين مجهولين له خلال تظاهرات أمس السبت وسط مدينة الكوت بمحافظة واسط.

وتأتي محاولة اغتيال التميمي بعد نحو شهر على وقفات احتجاجية شهدتها أكثر من 12 مدينة حول العالم، لعراقيين يطالبون بمحاسبة قتلة الناشطين والصحافيين.

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وكانت الاحتجاجات قد اندلعت في وسط وجنوبي العراق، أواخر 2019 للمطالبة بوضع حد للفساد والبطالة وتوفير الخدمات الأساسية.

احتجاجات في بغداد في مايو الماضي

وشهد العراق منذ 2019 اغتيال أو محاولة اغتيال العديد من الناشطين، وفيما وعد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالقبض على فاعليها لكن تبقى معظم هذه الجرائم بدون عقاب.

ولا يزال العراق يواجه تحديات أمنية عدة، سواء عبر تنظيم داعش الذي لا يزال ينفذ بعض العمليات في مناطق متفرقة من البلاد، رغم الحملات الأمنية المتواصلة لاجتثاثه، فضلاً عن الفصائل المسلحة الموالية لإيران، التي تنفذ بين الفينة والأخرى هجمات واستعراضات مسلحة.

استعراض للحشد الشعبي في بغداد في يونيو الماضي

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