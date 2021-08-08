2021/08/08 | 12:07 - المصدر: الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثمانية مفقودين على الأقل بولاية كاليفورنيا في أحد أسوأ حرائق الغابات بالولايات المتحدة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الشرقية الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/08 | 12:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الشرقية.

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