الزراعة تتخذ إجراءات للحفاظ على الثروة السمكية

2021/08/08 | 12:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – نصار الحاج

كشفت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، عن اتخاذ إجراءات عدة للحفاظ على الثروة السمكية، فيما أعلنت استقرار أسعار الأسماك في الأسواق المحلية.

وقال وكيل وزير الزراعة مهدي الجبوري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة ومن خلال دائرة الثروة الحيوانية تقوم باطلاق ملايين الإصبعيات في الأهوار والبحيرات وبمختلف محافظات العراق، من أجل الحفاظ على الثروة السمكية".

وأضاف أن " الثروة السمكية عانت في الفترة الأخيرة من مشكلات عدة تمثلت بنفوق اعداد كبيرة في العامين: ٢٠١٨ و٢٠١٩ في الاحواض السمكية والاقفاص العائمة على نهر الفرات، ما أدى إلى خفض اعداد كبيرة من الثروة السمكية التي حققت الاكتفاء الذاتي من الاسماك وعدم حاجة العراق للاستيراد".

وأشار إلى أن "وفرة الإنتاج ادى الى تحقيق الاستقرار بالاسعار، على الرغم من ارتفاع اسعار اللقاحات والادوية البيطرية وكذلك الأعلاف المستوردة".

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