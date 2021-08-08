2021/08/08 | 12:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كردستان / المركز الخبري الوطني أصدرت حكومة اقليم كردستان، اليوم الأحد، قراراً بنشر قوات الآسايش في عدد من المنافذ الحدودية لمواجهة المهربين.وذكر الإعلام الرسمي للاتحاد الوطني الكردستاني، أن “قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قرار هام من حكومة كردستان بشأن منافذ الإقليم الحدودية المركز الخبري الوطني.

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