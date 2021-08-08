السعودية.. مطالبات بالقصاص من قاتل زوجته في مكة وانتقاد لمجلس الشورى

2021/08/08 | 12:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هزت جريمة قتل زوج لزوجته في مكة، السبت، غضبا واسعا في السعودية وذلك بعد أن ألقت أجهزة الأمن في البلاد القبض عليه

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