الكهرباء: عمل تخريبي يوقف خطاً لنقل الطاقة في نينوى

2021/08/08 | 12:20 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية، اليوم الأحد، عن توقف خط لنقل الطاقة في نينوى نتيجة تعرضه لعمل تخريبي.وذكر بيان للشركة العامة، أن “خط شرق الموصل- سد الموصل جهد 400 ك.ف توقف نتيجة تعرضه الى عمل تخريبي، من خلال تفجير عبوة ناسفة على البرج المرقم (23) نوع (XYB) ؛ ما أدى الى […]

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