كردستان يتخذ خطوة هامة تتعلق بالحدود.. هل سينتهي التهريب واختلال موازين الاستيراد العراقي؟

2021/08/08 | 12:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اتخذت حكومة اقليم كردستان، اليوم الأحد، قرارات مهمة للحد من عمليات التهريب عبر المنافذ الحدودية.

وذكر المكتب الاعلامي للإتحاد الوطني الكردستاني، أن “قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، قرر نشر قوات الآسايش في عدد من المنافذ الحدودية لمواجهة المهربين ومنع اي خرق للتعليمات القانونية”.

وأضاف، أن “قرار نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان يتضمن نشر القوات التابعة لعمليات آسايش السليمانية في منفذي باشماغ وبرويز خان وعدد آخر من المنافذ الحدودية اعتبارا من يوم غد الاثنين 9/8/2021”.

ولفت إلى ان “الهدف من هذا القرار مواجهة المهربين والمخالفين للقوانين والذين يعلمون بشكل يخالف التعليمات والقرارات الصادرة من حكومة اقليم كردستان”، مؤكداً أن “هذه الخطوة تعتبر بداية مهمة للاصلاح وسيادة القانون وحماية الحق العام”.

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