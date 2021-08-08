2021/08/08 | 12:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعليمات جديدة من الرشيد بشأن منح قروض السيارات لمنتسبي مكافحة الارهاب المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعليمات جديدة من الرشيد بشأن منح قروض السيارات لمنتسبي مكافحة الارهاب) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعليمات جديدة من الرشيد بشأن منح قروض السيارات لمنتسبي مكافحة الارهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).