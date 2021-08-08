انفجار عبوة ناسفة في رتل للتحالف الدولي جنوبي العراق

2021/08/08 | 12:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انفجرت عبوة ناسفة، الأحد، مستهدفة رتل شاحنات تابع للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"، على الطرق السريع ضمن محافظة ذي قار.

وقال مصدر لـ NRT عربية (8 اب 2021)، إن "مجهولين فجروا عبوة ناسفة على رتل شاحنات تحمل مواد ومعدات لوجستية للتحالف الدولي على الطريق السريع لمحافظة ذي قار".

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث للإعلام، أن "الانفجار تسبب بإلحاق أضرار مادية بسيطة بإحدى مركبات الرتل من دون وقوع إصابات بشرية".

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