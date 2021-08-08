استهداف رتلا للتحالف الدولي بعبوة ناسفة في ذي قار

2021/08/08 | 12:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ذي قار

أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بأن عبوة ناسفة استهدفت رتلا للتحالف الدولي بمحافظة ذي قار.

وقال المصدر لـ( بغداد اليوم) إن "عبوة ناسفة استهدفت رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي، ضمن حدود محافظة ذي قار ".

وأضاف ان "لاستهداف لم يخلف إصابات".

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