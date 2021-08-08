مصرف الرشيد يستثني منتسبي جهاز مكافحة الارهاب من شرط الرقعة الجغرافية في منح قروض السيارات

2021/08/08 | 12:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قرر مصرف الرشيد استثناء منتسبي جهاز مكافحة الارهاب من شرط الرقعة الجغرافية في منح قروض السيارات.وذكر بيان للمصرف ان : القرار جاء كون حسابات المنتسبين المركزية في بغداد.وكان المصرف اعلن في وقت سابق عن شمول منتسبي الجهاز بقروض السيارات التي تصل الى (٦٠) مليون كحد اعلى./انتهى3

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