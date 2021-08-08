امريكا تنزع صدارة الميداليات الذهبية من الصين في اليوم الاخير من اولمبياد طوكيو

2021/08/08 | 12:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ شارفت منافسات دورة الألعاب الأولمبية، أولمبياد طوكيو 2020 على الانتهاء .ووصلت الدورة الى الامتار الاخيرة من خط النهاية ، ونجحت الولايات المتحدة الأمريكية في العودة بقوة ونزعت صدارة ترتيب جدول الميداليات.وكانت الصين تتصدر الترتيب، باعتبارها الحاصلة على أكبر عدد من الميداليات الذهبية، لكن أبطال الولايات المتحدة كانت لهم كلمة في تحقيق السبق ".وفي اليوم الأخير من دورة الألعاب الأولمبية، تنفرد الولايات المتحدة برصيد الميداليات الذهبية ".ولدى الولايات المتحدة 112 ميدالية في رصيدها، بواقع 39 ميدالية ذهبية، و40 ميدالية فضية، و33 ميدالية برونزية.اما الصين فقد حققت 88 ميدالية، 38 ميدالية ذهبية، و32 فضية، 18 برونزية ".وحافظت اليابان على المركز الثالث ، برصيد 58 ميدالية، وسجلت 27 ميدالية ذهبية، و14 فضية، و17 برونزية ".واذا ما عدنا الى التاريخ الاولمبي في احراز ذهبيات المنافسات نجد ان الفارق بميدالية ذهبية واحدة بين المتصدر والوصيف تحقق لاول مرة في اولمبياد اثينا 1896 وكان لصالح الولايات المتحدة الامريكية برصيد 11 ميدالية ذهبية و10 ميداليات ذهبية للبلد المضيف اليونان وتكرر الفارق بواحدة ذهبية ايضا في اولمبياد ستوكهولم 1924الذي تصدرت ذهبيات مافساته الولايات المتحدة ايضا برصيد 25 ميدالية ذهبية وال مركز الوصافة ايضا للسويد البلد المضيف بمجموع 24 ميدالية ذهبية ".وقد تكرر الفارق اليوم بميدالية ذهبية واحدة بين الاول المتصدر الولايات المتحدة الامريكية والثاني الصين في دورة اولمبياد طوكيو 2020 "./انتهى2

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