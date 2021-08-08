2021/08/08 | 12:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة أرامكو السعودية العملاقة للطاقة الأحد أن أرباحها في الربع الثاني لعام 2021 تضاعفت نحو أربع مرات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي على خلفية ارتفاع أسعار النفط والطلب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( أرامكو تنضم لشركات نفط كبرى بإعلان "بيان الأرباح") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( أرامكو تنضم لشركات نفط كبرى بإعلان "بيان الأرباح") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).