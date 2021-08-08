نائب يحذر من

2021/08/08 | 12:38 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال إن فوز الأغلبية لیس بأصوات حقیقیة بل بأصوات داخل فلاش (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

حذر النائب هوشيار عبد الله، من تكرار أحداث انتخابات 2018 نتيجة الاعتماد على العد والفرز الالكتروني، معتبرًا أن استماتة بعض الكتل السياسية عليه هو تكرار للتزوير.

وقال عبد الله في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "استماتة بعض الكتل السياسية من أجل العد والفرز الالكتروني هو تكرار للتزوير الذي حصل في الانتخابات الماضية".

وأضاف، "في اجتماع الكتل السیاسیة مع المفوضیة اعتمدوا مرة أخری علی العد والفرز الالکتروني، وبعضهم استمات للإبقاء عليه دون التوجه لليدوي، أي تكرار سيناريو 2018 من حیث التزویر الالكتروني".

وشدد بالقول، إنّ ذلك "یعني فوز الأغلبية لیس بأصوات حقیقیة بل بأصوات داخل فلاش".

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