2021/08/08 | 12:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قناة "ناس" على تلكرام..آخر تحديثاتنا أولاً بأول

#فرق_الدفاع_المدني_في_النجف_الاشرفبإشراف ميداني مباشر من قبل العميد الحقوقي رشيد ثابت رشيد مدير المحافظة تخمد حادث حريق اندلع بمجمع طبي في حي الإسكان بمركز المحافظة ...#حيث تمكنت الفرق من السيطرة على الحادث وإخماد النيران المندلعة بسبب تماس كهربائي داخلي بكل مهنية وبوقت قياسي قصير والحد من توسعها وانتشارها وبدون اي أضرار بشرية .#يذكر ان مديرية الدفاع المدني ثبتت من خلال الكشوفات السابقة بأن البناية تفتقر لشروط السلامه والوقاية وسوء في الخزن وفوضى في التنظيم .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجف: ’فوضى’ تسبب حريقاً في مجمع طبي (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجف: ’فوضى’ تسبب حريقاً في مجمع طبي (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).