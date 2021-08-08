2021/08/08 | 12:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الاحد، القبض على 6 مطلوبين بينهم متهم بقضايا التزوير، فيما نفذت عملية تفتيش على السلاح غير المرخص في العاصمة بغداد.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في تنفيذ مذكرات القبض الصادرة من المحاكم المختصة والقبض على الجناة وتسليمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل، تمكنت قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الثالث للواء ومفرزة من مكافحة اجرام الحرية، من إلقاء القبض على متهم صادر بحقه أمر قبض وفق أحكام المادة ٢٩٥ (تزوير) على أثر عملية رصد وتحري في منطقة الحرية غرب بغداد".

وفي السياق ذاته "ألقت قوة أخرى من اللواء ذاته بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الثالث، القبض على احد المطلوبين وفق أحكام المادة ٤٣٠ (تهديد) في منطقة الحرية غرب بغداد".واشار البيان الى، ان "قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكنت من إلقاء القبض على متهمة مطلوبة وفق أحكام المادة ٤٥٦ (نصب واحتيال) في منطقة حي العامل جنوب غرب بغداد".واضاف، ان "قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية بلاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الثاني تمكنت من إلقاء القبض على 3 اشخاص طرفي مشاجرة بعد إخبار من احد المواطنين بوجود مشاجرة ضمن منطقة (البياع) جنوب غرب بغداد وعلى الفور تم توجه القوة الى المكان وإلقاء القبض عليهم".

وبحسب البيان، فإن "قوة من اللواء السابع للفرقة نفذت عملية تفتيش على السلاح غير المرخص في منطقة السيدية ببغداد، تم خلالها العثور على مسدس ومخزن مسدس و15 إطلاقة مسدس".ولفت البيان الى، انه "تم تسليم المتهمَين إلى جهة الطلب والتعامل مع المضبوطات اصولياً".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 6 مطلوبين وتنفيذ عملية تفتيش للسلاح غير المرخص في بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 6 مطلوبين وتنفيذ عملية تفتيش للسلاح غير المرخص في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).