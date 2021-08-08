الرشيد يستثني فئة معينة من شرط الرقعة الجغرافية فيما يتعلق بالقروض

2021/08/08 | 12:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلن مصرف الرشيد، اليوم الأحد، عن تعليمات جديدة لمنتسبي جهاز مكافحة الإرهاب في منح قروض السيارات.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان إن “المصرف قرر استثناء منتسبي جهاز مكافحة الإرهاب من شرط الرقعة الجغرافية في منح قروض السيارات”.

وأضاف أن “القرار جاء كون حسابات المنتسبين المركزية في بغداد”.

وأعلن المصرف في وقت سابق عن شمول منتسبي الجهاز بقروض السيارات والتي تصل الى (٦٠) مليون دينار كحد أعلى.

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