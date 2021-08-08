المنتخب الوطني يغادر إلى إسبانيا ظهراً على متن طائرة خاصة

2021/08/08 | 12:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – حسين عمار يغادر ظهر اليوم الأحد، وفد منتخبنا الوطني لكرة القدم، على متن الخطوط الجوية العراقية العراقي، متجهاً الى إسبانيا للدخول في معسكر تدريبي تحضيراً للتصفيات النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022. وقال المنسّق الإعلامي للمنتخب الوطني هشام محمد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن " وفد المنتخب سيغادر في الساعة الثانية ظهراً متوجهاً الى إسبانيا للدخول في معسكر تدريبي بقيادة المدرب الهولندي ديك ادفوكات "، وتابع " أن الاجراءات تسير بصورة طبيعية ولا توجد اي مشكلة لدى اللاعبين" .يذكر أن المنتخب الوطني خاض يوم أمس تجمعاً للاعبيه بقيادة المدرب المساعد رحيم حميد،في ملعب الشعب الدولي قبل سفرهم الى معسكر ملقة.

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