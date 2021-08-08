السعودية تبدأ بصرف 500 ألف ريال لذوي ضحايا فيروس كورونا من القطاع الصحي

2021/08/08 | 12:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت السعودية صرف مبلغ 500 ألف ريال سعودي لأسر العاملين في القطاع الصحي الذين وافتهم المنية نتيجة مضاعفات فيروس كورونا في القطاعين الحكومي والخاص ومن السعودين وغير السعوديين

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