2021/08/08 | 12:51 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روسيا تسجل أكثرمن 22 ألف إصابة جديدة بكورونا متابعة/ سجلت السلطات الصحية في روسيا 22866 إصابة جديدة بفيروس كورونا و787 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.وووفقا لبيانات المركز الروسي لمكافحة الوباء، الصادرة اليوم الأحد، توزعت الإصابات الجديدة على 85 إقليما روسيا، وتم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (2761)، تليها مدينة بطرسبورغ (1907)، […]

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