2021/08/08 | 13:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، القبض على متهمة ببيع طفل مجهول الهوية ومتهم بسرقة ٥٤٠٠ دولار في العاصمة بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوة من مفارز مكتب مكافحة جرائم الاتجار بالبشر/ الكرخ، في مديرية مكافحة اجرام بغداد تمكنت من القاء القبض على متهمة لقيامها ببيع طفل رضيع مجهول الهوية".

وأضافت، انه "تم تدوين أقوالها بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفها وفق أحكام المادة ( ٦/ من قانون الاتجار بالبشر)".واشارت الوزارة الى، ان "مفارز مكتب مكافحة اجرام الحرية ألقت القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره (٥٤٠٠) دولار أمريكي من داخل إحدى الدور السكنية في منطقة الحرية".ولفتت الى، ان "المتهم دونت أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٤٤٦ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهمة بـ'بيع طفل رضيع' وآخر بسرقة ٥٤٠٠ دولار في بغداد ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهمة بـ'بيع طفل رضيع' وآخر بسرقة ٥٤٠٠ دولار في بغداد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).