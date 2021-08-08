محتجون يغلقون مركز مدينة الناصرية بالإطارات المحترقة

2021/08/08 | 13:45 - المصدر: قناة التغيير

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اقدم محتجون غاضبون على اغلاق ساحة الحبوبي معقل احتجاجات مدينة الناصرية بالإطارات المحترقة.

وأفاد مراسل التغيير بان المحتجين اغلقوا ساحة الحبوبي من جهة شارع التربية والنبي إبراهيم وان التصعيد يأتي احتجاجاً على اعتقال الناشط في تظاهرات ذي قار فلاح الزيادي الذي اعتقل إثر مشاجرة مع ناشطين آخرين في مدينة الناصرية.

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