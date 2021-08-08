2021/08/08 | 13:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قصفت طائرات عسكرية أمريكية أهدافاً برية في أفغانستان، في مسعى لحماية الحلفاء، طبقاً للقيادة المركزية الأمريكية، فيما تحرز حركة طالبان تقدماً سريعاً، بعد الفراغ الذي خلفه انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) من أفغانستان.

وذكرت الميجور بسلاح الجو الأمريكي، والمتحدثة باسم القيادة المركزية الأمريكية نيكول فيرارا، أن “القوات الأمريكية نفذت العديد من الغارات الجوية، دفاعاً عن شركائنا الأفغان في الأيام الأخيرة”، حسب وكالة “بلومبرغ” للأنباء اليوم الأحد.

ورفضت الكشف عن تفاصيل محددة حول الطائرات المشاركة في الغارات.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” أمس السبت أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن أمر أن تستهدف قاذفات القنابل طراز “بي-52” وطائرات حربية طراز “إيه سي-130 سبكتر” المقاتلين الأعداء، الذين يتقدمون باتجاه قندهار ومدن أخرى.

وأحال متحدث باسم مجلس الأمن الوطني الأسئلة إلى وزارة الدفاع.

وقال المتحدث باسم طالبان، قاري يوسف أحمدي في بيان بالبريد الإلكتروني اليوم الأحد، إن طالبان ستنتقم من الغارات الجوية الأمريكية “بكل ما أوتيت من قوة” مضيفاً أن أمريكا استهدفت بنية تحتية مدنية مثل المستشفيات والمدارس بإقليم هلمند جنوب البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمريكا تطالب بشن غارات جوية في أفغانستان) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمريكا تطالب بشن غارات جوية في أفغانستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).