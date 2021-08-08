مدينة عراقية تسجل أعلى درجات حرارة في العالم

2021/08/08 | 13:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مؤشر محطة بلاسيرفيلي الاميركية، الاحد، عن تسجيل البصرة في قائمة أعلى 15 مدينة بشدة الحرارة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت بيانات تم نشرها بحسب الموقع المذكور وتابعها NRT عربية، (8 آب 2021)، ان "هناك 15 مدينة على مستوى العالم سجلت اعلى حرارة بفعل التغيرات المناخية بينها ثلاث مدن عراقية".

اضافت، ان "المدن العراقية التي ضمتها القائمة هي البصرة وجاءت بالمركز الرابع، بدرجة حرارة 49 مئوية، ومنطقة علي الغربي في ميسان بالمرتبة السادسة بـ 48.6 درجة مئوية، والناصرية في المركز 12، بدرجة 48.4 مئوية".

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