2021/08/08 | 13:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنَ مدرب المنتخب الاولمبي لكرة

القدم، التشيكي (ميروسلاف سوكوب)، اليوم

الاحد، قائمة المنتخب النهائية التي

ستخوض المعسكر الخارجي خلال الايام

المقبلة.

وقالَ المدير الاداري للمنتخب

الاولمبي، جليل صالح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب المنتخب الأولمبي يعلن القائمة النهائية للمعسكر الخارجي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرب المنتخب الأولمبي يعلن القائمة النهائية للمعسكر الخارجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).