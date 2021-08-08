كربلاء.. وفاة شخص بحادث سير مروع قرب حصن الاخيضر

2021/08/08 | 13:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الاحد، بوفاة شخص اثر

حادث سير مروع قرب حصن الاخيضر غربي

كربلاء.

وقال المصدر في حديث لوكالة نون

الخبرية، ان "حادث سير بين شاحنة كبيرة

(لوري) وسيارة نوع صالون في طريق كربلاء -

عين التمر

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