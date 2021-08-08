ضبط ارساليتين مخالفتين للضوابط في جمرك المنطقة الشمالية

2021/08/08 | 13:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم

الاحد، ضبط ارساليتين محملتين (منظفات

وانابيب بلاستيكية للمرشات الزراعية)

مخالفة للضوابط و التعليمات النافذة في

جمرك المنطقة الشمالية.

وذكرت الهيئة في بيان مقتضب تلق

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