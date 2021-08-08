2021/08/08 | 14:05 - المصدر: عين العراق

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الأحد 8 أغسطس 2021 | 02:03 مساءً

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وزيرة الهجرة: نتابع قضية العراقيين ضحايا شبكات الاتجار بالبشر

أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو، الأحد ، متابعة قضية العراقيين الذين وقعوا ضحية للهجرة غير الشرعية، وشبكات الاتجار في البشر، فيما دعت الراغبين بالعودة الى الوطن الى التواصل مع الوزارة.

وقالت السيدة جابرو في بيان، إن "وزارة الهجرة والمهجرين تتابع عن كثب، قضية أبنائنا من العراقيين ممن يقعون في شراك شبكات الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وضحية الاستغلال المادي، كما نقدر كل المسببات التي تدفع شبابنا لهذا الطريق، لكن ومع ذلك نؤكد على أنهم جوهر المجتمع، ويحزننا أن نفقد أيا منهم نتيجة لوعود كاذبة، ونحثهم على الصمود أمام التحديات والوقوف معنا لتجاوز كل ما يعصف بالوطن من محن، فمن دونهم يستحيل النهوض والعمل".

وأضافت: " أننا ملتزمون بموقفنا الرسمي الذي نعبر عنه في كل المحافل، بأننا مع العودة الطوعية لأي مهاجر، وإن على من يرغب بالعودة ان يتواصل مع الوزارة مباشرة أو عن طريق وزارة الخارجية، وندعوهم الى أن لا يكونوا لقمة سائغة لمن تسول له نفسه لدفع الشباب إلى التهلكة، وفي الوقت الذي نقف فيه بالضد من منع العراقيين من السفر كونه حرية شخصية، نطالب بتشديد الإجراءات لمنع الهجرة غير الشرعية، واستغلال المواطنين".

وتابعت الوزيرة: "إننا بدورنا سوف نتواصل مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بشأن ضرورة الالتزام بالتعامل الإنساني والكريم مع كافة العراقيين العالقين في بيلاروسيا وليتوانيا وتوفير كافة المستلزمات المعيشية الخاصة لهم لحين البت بشانهم".

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