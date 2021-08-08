اصابات وحرق منازل وسلاح ثقيل.. تفاصيل نزاع عشائري بذي قار

2021/08/08 | 14:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

افاد مصدر مطلع، اليوم الاحد، بإصابة خمسة مواطنين وحرق عدد من المنازل بنزاع عشائري في ذي قار.

وقال المصدر لـ( بغداد اليوم )، ان "نزاعاً عشائرياً وقع بين ثلاث عشائر في قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار، أدى الى إصابة خمسة مواطنين وحرق عدد من المنازل اثر استخدام الأسلحة الثقيلة".

وأضاف ان "المنازل المحترقة تعود الى أطراف النزاع".

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