محافظها يطمئن أهالي مناطق وأحياء أربيل بهذا الخصوص

2021/08/08 | 14:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – أربيل

طمأن محافظ أربيل، أوميد خوشناو، اليوم الأحد، أهالي مناطق وأحياء المحافظة بشأن انقطاع مياه الشرب عنهم.

وقال حوشناو، في تصريح لوسائل اعلام مختلفة، من بينها (بغداد اليوم): "اليوم سوف يصل الماء الى جميع المناطق و الاحياء التي تعاني من انقطاع في ماء الشرب منذ عدة أيام".

وأضاف: "للعلم بعض مناطق أربيل، الماء لم ينقطع عنه نهائيا بسبب وجود ابار بديلة تستخدم في حالة انقطاع ماء الافراز الرئيسي".

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